Новосибирцев предупредили о массовом нашествии ворон со дня на день

«Вороны — обычные птицы для наших лесов и сельскохозяйственных зон, особенно беспокоящая смесь черной вороны с серой, известная как “чумазые”. Зона гибридизации этих видов находится к востоку от Новосибирской области. Оттуда разноцветные вороны летят на зимовку в Новосибирск, где их привлекает множество мусорных свалок и ночлег на крышах домов», — пояснил биолог изданию VN.ru.