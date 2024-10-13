В Краснодаре подорожает проезд на коммерческих маршрутах

Об этом сообщили в пресс-службе администрации кубанской столицы.
Увеличение стоимости проезда начнётся с 16 октября и коснётся 11 маршрутов. Чтобы оплатить поездку на автобусах под номерами 41, 136А, 146А, 157А, 170А, 176А, 25, 30, 37, 31 и 44 краснодарским пассажирам понадобиться 55 рублей.
В мэрии подчеркнули, что по законодательству, перевозчик сам устанавливает цену услуг и оплачивает все рабочие затраты. Среди причин подорожания, по словам президента краевого Союза автотранспортников Ивана Петрова, является повышение цен на топливо и увеличение МРОТ.
Ранее «МК на Кубани» писал о новых электробусах в Краснодаре.