В Краснодаре подорожает проезд на коммерческих маршрутах

В мэрии подчеркнули, что по законодательству, перевозчик сам устанавливает цену услуг и оплачивает все рабочие затраты. Среди причин подорожания, по словам президента краевого Союза автотранспортников Ивана Петрова, является повышение цен на топливо и увеличение МРОТ.