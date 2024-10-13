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Омский фонд ОМС возглавил выходец из ДНР

Губернатор Хоценко подписал соответствующий приказ.

Источник: Om1 Омск

Губернатор Омской области Виталий Хоценко назначил нового руководителя территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Соответствующий документ был подписан губернатором, и теперь фонд возглавляет Павел Владимирович Найденко. Его кандидатура была согласована с федеральным фондом.

До недавнего времени Павел Найденко занимал должность первого заместителя руководителя Фонда обязательного медицинского страхования в Донецкой Народной Республике.

Напомним, что предыдущий руководитель ТФОМС, Владимир Спинов, занимавший этот пост с 2012 года, покинул его по собственной инициативе. До назначения он работал в сфере здравоохранения, дважды избирался депутатом Омского горсовета, а в 2019 году выиграл на довыборах депутата Законодательного собрания Омской области. В 2021 году он не прошёл праймериз и больше не принимал участия в выборах.