Омский фонд ОМС возглавил выходец из ДНР

Напомним, что предыдущий руководитель ТФОМС, Владимир Спинов, занимавший этот пост с 2012 года, покинул его по собственной инициативе. До назначения он работал в сфере здравоохранения, дважды избирался депутатом Омского горсовета, а в 2019 году выиграл на довыборах депутата Законодательного собрания Омской области. В 2021 году он не прошёл праймериз и больше не принимал участия в выборах.