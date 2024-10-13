Израильские спецслужбы охотились за этим человеком на нескольких континентах, ведь он собирался выдать главный секрет Израиля — рассказать о программе создания ядерного оружия. Разоблачитель в итоге попал в расставленную для него «медовую ловушку» и поплатился за свою беспечность 18 годами свободы. В день рождения Мордехая Вануну «Газета.Ru» рассказывает историю жизни человека, который просто пытался бороться за мир во всем мире.
С этой ослепительной блондинкой он столкнулся в очереди у газетного киоска на пешеходной площади Лестер-сквер в центре Лондона. Они встретились глазами и она улыбнулась.
«Вы тоже турист?»— набрался он смелости спросить.
Мордехай Вануну, обладатель главной тайны Израиля, в тот момент и не подумал, что заговорив с девушкой, так похожей на голливудскую актрису Фарру Фоссет, он помог «Моссаду» захлопнуть «медовую ловушку». Одна из самых громких операций израильской спецслужбы подходила к финалу.
Нелинейная судьба.
У героя этой шпионской саги нелинейная судьба. Родился в ортодоксальной семье, учился в религиозной школе, но уже в юности решил порвать с иудаизмом. Служил в армии, потом поступил в университет — изучал физику. Но вскоре бросил занятия.
Первой поворотной точкой в судьбе будущего разоблачителя, получившего всемирную известность, стала его попытка устроиться на работу в Ядерный исследовательский центр в Димоне, в пустыне Негев. В феврале 1977, после многочисленных проверок, экзаменов и курсов подготовки, он получил должность техника. Помимо неразглашения конфиденциальной информации, в контракте был и еще один пункт — ~запрет на посещение арабских государств и стран соцлагеря в течение пяти лет после увольнения~.
Столь строгие меры были вполне объяснимы — из 2700 сотрудников центра только 150 имели допуск в так называемый «Институт 2». Такой допуск был и у Мордехая Вануну.
Но бомба с тикающим механизмом уже была запущена. Вануну, совмещавший работу в центре с учебой в университете Бен-Гуриона в Беершебе, где он изучал экономику, сблизился с радикально настроенными палестинскими студентами. «Левак, настроен про-арабски», — сделала пометку в его досье служба безопасности центра.
«Безопасники» провели с ним несколько бесед и указали на недопустимость раскрытия чувствительной информации.
В начале 1985 он был уволен в связи с сокращением бюджета исследовательского центра. Но профсоюз добился его восстановления на работе. Доступ к ядерным секретам Израиля он потерял 27 октября 1985 года. При увольнении Вануну получил выходное пособие в 7500 долларов и рекомендательное письмо.
Боссы техника не знали, что помимо этого Вануну унес собой и самый тщательно охраняемый секрет Израиля.
Незасвеченные кадры.
Как пишут авторы книги «Моссад. Самые громкие операции израильской секретной службы», однажды Вануну пронес в «Институт 2» фотокамеру. Он положил ее в сумку вместе с университетскими учебниками. На случай, если бы служба безопасности начала бы задавать ему вопросы, у него была готова легенда — мол, брал рюкзак с собой на пляж и забыл выложить камеру. Но никто не задал ему вопросов.
Камеру он спрятал в своем личном шкафчике. Во время обеденных перерывов и в вечерние смены на свой Pentax он сделал в общей сложности 58 фотографий — лабораторий, оборудования и т. п.
Именно с этими непроявленными фотопленками 31-летний безработный Мордехай Вануну, закрыв свои банковские счета и продав авто, отправился в неблизкое путешествие — в Юго-Восточную Азию. Финальной точкой этого маршрута была Австралия. Именно на этом континенте начала разворачиваться история с большим количеством «поражающих факторов».
В Сиднее он перебивался случайными заработками. В поисках себя случайно забрел в церковь Святого Георгия, где обретались бездомные и прочие декласированные элементы. Там он встретил священника Джона Макнайта, который, видимо, мог найти ключик к заблудшим душам — через несколько недель и бесед с отцом Вануну обратился в христианство и взял себе имя Джон Кроссман.
Прихожанам церкви Вануну предлагал посмотреть слайдшоу из фото, сделанных в Димоне, но их это почему-то не заинтриговало.
Интерес проявил колумбиец Оскар Герреро, журналист-фрилансер, с которым в Сиднее познакомился Вануну. И фотопленки были наконец-то проявлены.
Герреро хотел заработать на эксклюзивной информации, Вануну пытался бороться за мир во всем мире. Но в Сиднее их ждала неудача — в местных редакциях, куда они пытались пристроить за деньги израильские госсекреты, решили, что имеют дело или с чудаками, или мошенниками.
Но когда Герреро обратился в британскую The Sunday Times, ему улыбнулась удача — журналисты издания оценили взрывоопасный потенциал будущей истории.
Гончих спустили с поводка.
Сведения о том, что кто-то пытается продать секретную информацию о его ядерной программе, были получены Израилем в августе 1986 года. Один из сотрудников The Sunday Times обратился к своему израильскому коллеге Ами Дорону, который несколько лет назад пытался написать книгу об объекте в Димоне, с просьбой навести справки о некоем бывшем работнике Ядерного центра по фамилии Вануну — вполне объяснимая предусмотрительность профессионалов.
От Дорона в итоге информация утекла в израильские спецслужбы.
По другой версии, о планах Вануну в Израиле узнали опять же благодаря журналистам, но австралийским — сотрудник местного телевидения обратился в посольство Израиля в Канберре с просьбой пояснить — действительно ли некий странный господин, пытающийся продать фото секретного ядерного реактора, является гражданином Израиля.
Так или иначе, сигнал тревоги прозвучал, и он был услышан.
Решение о судьбе Мордехая Вануну принималось на уровне премьер-министра Шимона Переса. Кто-то из его советников предложил ликвидировать Вануну в Австралии. Но эту идею отвергли. Было принято решение выкрасть и доставить разоблачителя в Израиль живым.
В срочном порядке в Австралию были командированы сотрудники подразделения «Моссад» «Кесария», занимающегося силовыми акциями за рубежом. Но они опоздали — в Австралии уже побывал журналист The Sunday Times Питер Хоунем, который вывез Вануну в Лондон.
Получив доступ к спискам пассажиров авиарейсов и данным пограничного контроля, израильские оперативники поняли, где искать Вануну.
Гончие берут след.
Тем временем в Лондоне журналисты The Sunday Times «потрошили» бывшего техника. Он рассказал им все, что знал. Привлеченные эксперты подтвердили достоверность его информации.
The Sunday Times пообещала информатору солидное вознаграждение — ~100 тыс. долларов за информацию и фото и 25 процентов от продаж книги, если она будет написана~.
Но Вануну беспокоил не финансовый вопрос. Он понимал, что израильские спецслужбы уже могли открыть сезон охоты. Его опасения были вполне обоснованными. «Моссаду» удалось установить отель, где он проживал, и его контакты в The Sunday Times.
Но у израильских оперативников не было свободы маневра — о том, чтобы похитить Вануну с территории Соединенного королевства и речи быть не могло, премьер-министр Израиля Шимон Перес не хотел портить отношения с британским премьером Маргарет Тэтчер. Было решено вывезти Вануну в Италию.
Сотрудники «Моссад» внимательно изучили психологические особенности Мордехая Вануну и решили расставить для него «медовую ловушку» — так в западных СМИ именуют прием, когда спецслужбы пытаются завлечь в свои сети интересующий их объект с помощью представительниц слабого пола.
В качестве приманки выступила прекрасная «Синди» — сотрудник «Моссад». Их встреча 24 сентября 1986 года на Лестер-сквер была отнюдь не случайной. Вануну чувствовал себя одиноким, ему не хватало женского внимания. Именно этот фактор решил использовать «Моссад».
Разговор, начавшийся у газетного киоска, Вануну и «Синди» продолжили в кафе. «Синди» рассказала, что она родом из США, по национальности еврейка, работает косметологом, а в Лондон действительно приехала как турист.
«Вы из “Моссад”?» — спросил ее Вануну полушутя.
«Нет, нет, — последовал ответ. — Нет. А что такое “Моссад”?».
Внезапно вспыхнувший роман продолжился в следующие дни — они гуляли по паркам, ходили в кино. И много целовались.
Журналист Питер Хоунем пытался отговорить Вануну от встреч с «Синди». Но безуспешно. «Медовая ловушка» окончательно захлопнулась, когда «Синди» предложила Вануну полететь с ней в Рим, где у ее сестры якобы была квартира, он с радостью согласился. Тем более, что она предложила оплатить его перелет.
Рим был выбран не просто так. Итальянские и израильские спецслужбы поддерживали весьма дружеские рабочие отношения, и в «Моссаде» были уверены, что операция по похищению разоблачителя пройдет безукоризненно.
30 сентября в римском аэропорту Фьюмичино «Синди» и ее спутника встречал веселый итальянец с букетом. В квартиру на окраине города Вануну входил первым. Двое мужчин набросились на него и связали ему руки и ноги. После укола какого-то вещества он провалился в небытие.
В арендованном израильским посольством фургоне Вануну отвезли в порт Специя и перегрузили на быстроходный катер. Катер перебросил его на израильское судно, курсировавшее в международных водах.
Моряки этого судна потом рассказали журналистам, что им пришлось в те дни совершить рейс из Италии в Израиль с пленником на борту и тремя оперативниками «Моссад», среди которых была и «высокомерная» блондинка.
Друзья Вануну подозревали, что он был похищен, но власти хранили молчание. О том, что он находится на территории Израиля, правительство официально сообщило лишь в начале ноября 1986 года. Но без подробностей.
Детали похищения смог сообщить сам Вануну. В декабре 1986 года, когда его в очередной раз перевозили в здание суда в Иерусалиме он смог показать собравшимся журналистам ладони рук. На фото удалось разобрать текст «Вануну М. был угнан в Риме ИТЛ — 30.9.86 (дата похищения — примечание “Газеты.Ru”) 2100 Прибыл в Рим на рейсе 504».
Публикации в The Sunday Times c откровениями Вануну начали выходить в начале октября 1986, когда его еще в полубессознательном состоянии перевозили в Израиль. ~Мир узнал, что в арсенале Израиля не 10−20 примитивных ядерных боеголовок, как считалось ранее, а по крайней мере 150−200~. И что он вполне может претендовать на звание ядерной державы.
«Производство ядерного оружия страной, ставшей очагом агрессии и террора на Ближнем Востоке, — серьезная угроза всеобщему миру», — отмечалось в публикации «Известий» под заголовком «Бомба» газетная и бомбы ядерные".
«Это с новой силой подтверждает настоятельную необходимость покончить с ядерным оружием навсегда и повсюду. Любой конфликт с его использованием грозит катастрофой», — резюмировали «Известия».
«Вечный узник Сиона».
Против Вануну были выдвинуты обвинения в государственной измене, шпионаже при отягчающих обстоятельствах и сборе секретной информации с целью нанести ущерб государственной безопасности. Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы. 11 из них он провел в одиночной камере.
На свободу он вышел 21 апреля 2004 года. У стен тюрьмы 49-летнего Вануну встречали как поклонники, так и противники. «Герой, герой!» — кричали одни. «Предатель, сукин сын!»— кричали другие.
«Я ни о чем не жалею, я бы все сделал точно так же, но секреты, которые я раскрыл, уже устарели, я не представляю риска для безопасности страны, как они утверждают», — повторял он, стоя перед воротами тюрьмы.
Израильские власти придерживаются другого мнения. С момента его освобождения и вплоть до сегодняшнего дня ему запрещено покидать Израиль, общаться с иностранцами, он должен уведомлять «органы» о своих перемещениях. Запрет на выезд из страны, отмены которого он активно добивается, продлевается каждый год.
В 2011 году Вануну попросил лишить его израильского гражданства. «Я чувствую себя военнопленным и заложником, которого удерживают государство и правительство», — писал он в письме министру внутренних дел.
Но пока что у «вечного узника Сиона», как назвала его одна из израильских газет, нет шансов покинуть государство, с которым он не хочет иметь ничего общего.
«Июль 2024, они опять продлили все ограничения, не покидать страну, не встречаться, не писать иностранцам, еще на один год…» — написал Мордехай Вануну летом этого года в одной из социальных сетей. «СЛЕДУЮЩИЙ ПОСТ БУДЕТ ТОЛЬКО КОГДА Я ОКАЖУСЬ НА СВОБОДЕ».