Умер сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» Алексей Дулькевич

Как сообщает портал, Дулькевич родился 26 марта 1953 года в Ленинграде в семье цыганских артистов. С 1972 года актер выступал в роли танцора и скрипача в ленинградском Государственном ансамбле цыган. В 1983 году он заочно окончил Институт культуры им. Крупской и стал дирижером-хормейстером. В начале 90-х годов под его руководством был создан дуэт «Цыганский романс». Также Дулькевич сотрудничал с Михаилом Кругом, с группой «Братья Жемчужные», с группой «Артель» и другими.