В Омске открылась необычная детская площадка с инклюзивными стендами

Торжественное мероприятие по случаю открытия уникальной инклюзивной площадки для детей с особенностями развития состоялось на территории Христорождественского собора в Омске. Площадка, созданная по инициативе благотворительного фонда «Ясный сокол», НПО «Спецтех» и благословении Митрополита Омского и Таврического Дионисия, является воплощением заботы о детях с особыми потребностями.
Проект был реализован по уникальному и индивидуальному проекту, который учел все особенности детей с различными формами инвалидности. Площадка оснащена специальным оборудованием, которое обеспечивает безопасное и комфортное времяпрепровождение для детей с двигательными, ментальными и сенсорными особенностями развития.
«Менее двух лет назад Губернатор Омской области Виталий Павлович Хоценко запустил программу “Решают люди”. В рамках этой программы по всему региону появились десятки новых игровых и спортивных площадок. Сегодня мы видим, как социально ответственный бизнес, благотворительный фонд и Омская митрополия объединили усилия для создания замечательной площадки, которая станет настоящим подарком для детей с особыми потребностями. Я уверен, что эта площадка станет примером для других регионов и вдохновит на создание подобных пространств, доступных для всех детей», — отметил в приветственном слове во время открытия детской площадки спикер областного парламента Александр Артемов.
Новая площадка станет еще одной безопасной и комфортной зоной для отдыха детей с особенностями развития. Ожидается, что на территории регулярно будут проводится мастер-классы и другие активности для юных омичей и их родителей.