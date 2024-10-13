В Омске открылась необычная детская площадка с инклюзивными стендами

«Менее двух лет назад Губернатор Омской области Виталий Павлович Хоценко запустил программу “Решают люди”. В рамках этой программы по всему региону появились десятки новых игровых и спортивных площадок. Сегодня мы видим, как социально ответственный бизнес, благотворительный фонд и Омская митрополия объединили усилия для создания замечательной площадки, которая станет настоящим подарком для детей с особыми потребностями. Я уверен, что эта площадка станет примером для других регионов и вдохновит на создание подобных пространств, доступных для всех детей», — отметил в приветственном слове во время открытия детской площадки спикер областного парламента Александр Артемов.