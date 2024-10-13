Найдена связь между высоким IQ и алкоголизмом

Испытуемых разделили на три категории: трезвенники, умеренно пьющие (от одной до 29 единиц алкоголя в месяц для женщин и до 59 — для мужчин) и сильно пьющих (более 30 единиц алкоголя для женщин в месяц и более 60 — для мужчин). После этого ученые проанализировали информацию об IQ добровольцев в старших классах школы.