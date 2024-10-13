МЧС предупредило жителей Пермского края о тумане и изморози

Из-за тумана и изморози особенно внимательным стоит быть водителям, напоминают в МЧС: помнить о соблюдении дистанции и скоростного режима, избегать резких манёвров и торможений. Кроме того, об осторожности стоит помнить и пешеходам — особенно при переходе проезжей части.