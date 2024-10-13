МЧС предупредило жителей Пермского края о тумане и изморози

В Пермском крае 14 октября может быть туман и изморозь, сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю со ссылкой на данные Пермского ЦГМС.
По прогнозу Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета, неблагоприятные метеорологические явления ожидаются ночью и утром.
Из-за тумана и изморози особенно внимательным стоит быть водителям, напоминают в МЧС: помнить о соблюдении дистанции и скоростного режима, избегать резких манёвров и торможений. Кроме того, об осторожности стоит помнить и пешеходам — особенно при переходе проезжей части.
В МЧС рекомендуют предупредить о грядущих погодных явлениях родных и знакомых.
Наступление заморозков в Прикамье уже сопровождалось туманом в начале месяца: 2 октября вместе с резким снижением температуры туман накрыл столицу региона.