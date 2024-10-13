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МЧС предупредило жителей Пермского края о тумане и изморози

Неблагоприятные метеорологические явления ожидаются 14 октября.

Сейчас в Олбани: +7° 2 м/с 87% 754 мм рт. ст. +8°
Источник: Аргументы и факты

В Пермском крае 14 октября может быть туман и изморозь, сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю со ссылкой на данные Пермского ЦГМС.

По прогнозу Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета, неблагоприятные метеорологические явления ожидаются ночью и утром.

Из-за тумана и изморози особенно внимательным стоит быть водителям, напоминают в МЧС: помнить о соблюдении дистанции и скоростного режима, избегать резких манёвров и торможений. Кроме того, об осторожности стоит помнить и пешеходам — особенно при переходе проезжей части.

В МЧС рекомендуют предупредить о грядущих погодных явлениях родных и знакомых.

Наступление заморозков в Прикамье уже сопровождалось туманом в начале месяца: 2 октября вместе с резким снижением температуры туман накрыл столицу региона.