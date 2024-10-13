Топ-3 музея по посещаемости определен в Беларуси

Национальный статистический комитет сообщил, какие белорусские музеи являются самыми популярными по посещаемости.
Так в Белстате рассказали, что в 2023-м свыше 7,5 миллиона человек посетили белорусские музеи. На конец прошлого года в республике насчитывалось ровно 156 музеев, из которых сотня являются комплексными, 39 — историческими, 11 — художественными, 4 — литературными, а еще по одному природоведческому и научно-техническому.
В 2023 году организовали свыше 140 тысяч экскурсий и около 5 тысяч временных экспозиций, которые посетили 7,6 милилона человек. В сравнении с 2022-м количество посетителей белорусских музеев выросло почти на 13,6%.
При этом лидерами топа белорусских музеев по посещаемости стали: мемориальный комплекс «Брестская крепость — герой», комплекс «Хатынь» и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко обнародовал миссию всех белорусов, связанную с культурой.
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