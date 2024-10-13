Топ-3 музея по посещаемости определен в Беларуси

Так в Белстате рассказали, что в 2023-м свыше 7,5 миллиона человек посетили белорусские музеи. На конец прошлого года в республике насчитывалось ровно 156 музеев, из которых сотня являются комплексными, 39 — историческими, 11 — художественными, 4 — литературными, а еще по одному природоведческому и научно-техническому.