Стилист Янковская заявила, что вишневый цвет войдет в моду осенью 2024 года

«Вишневый и его разновидности — бургунди и марсала — как нельзя лучше описывают настроение осени. Зрелый и чувственный, он хорош как сам по себе, так и в своей комбинаторности. Модельеры предлагают носить его сольно или сочетать с серым, джинсовым, черным, бежевым. Кто не готов к ярким экспериментам, создайте “вишенку на торте” — используйте вишневый цвет в аксессуарах», — рассказала она.