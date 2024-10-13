Стилист Янковская заявила, что вишневый цвет войдет в моду осенью 2024 года

Осень официально вступила в свои права, а значит — пришло время утеплиться и обновить гардероб. Звездный стилист и fashion-инфлюенсер Эльвира Янковская рассказала «Газете.Ru», что будет модно в этом сезоне и как грамотно внедрить подиумные тренды в повседневный стиль.
Вишневый цвет.
По мнению стилиста Эльвиры Янковской, главным фаворитом осени 2024 года станет вишневый цвет: насыщенный и глубокий, он подойдет как для монохромных образов, так и точечных ярких акцентов.
«Вишневый и его разновидности — бургунди и марсала — как нельзя лучше описывают настроение осени. Зрелый и чувственный, он хорош как сам по себе, так и в своей комбинаторности. Модельеры предлагают носить его сольно или сочетать с серым, джинсовым, черным, бежевым. Кто не готов к ярким экспериментам, создайте “вишенку на торте” — используйте вишневый цвет в аксессуарах», — рассказала она.
Стилист заверила: вишневый цвет сделает любой образ дороже, причем совсем не важно, как именно вы его обыграете — наденете трикотажное платье или возьмете в руки кожаную сумку.
«Он выглядит дорого на любом материале — замше, коже, трикотаже, шерсти, искусственном мехе», — объяснила она.
Приталенные жакеты.
Свободные пиджаки, напоминающие мужские, пока не сдают своих позиций, но им на пятки уверенно наступают более классические приталенные модели.
«Женственность снова в моде — сегодня об этом заявляют многие известные дизайнеры. Формула успеха этой осенью — плотная ткань плюс четкая талия. В первую очередь — это касается жакетов», — подчеркнула Янковская.
Однако от полностью облегающих моделей стилист посоветовала отказаться: «Будьте внимательны — речи о моделях “в облипочку”, как в начале 2000-х, не идет. Акцент на талии подразумевает сужение объемного жакета посередине и создание формы “песочные часы”.
Стилизовать приталенные жакеты эксперт предложила с любыми брюками и слингбэками — туфли с открытой пяткой можно носить вплоть до глубокой осени. Дополнят строгий образ акцентные аксессуары, например, абстрактные серьги или браслеты, по форме напоминающие плавленый металл.
Сапоги с широким голенищем.
Осенью 2024 года дизайнеры предлагают нам «жить на широкую ногу», иными словами, носить сапоги с широким голенищем. Такая модель дополнит десятки различных образов: от классических — с юбками или платьями, до экстравагантных — с актуальными этой осенью трикотажными комбинезонами или легинсами.
«После летних оголенных лодыжек и мягких сандалий трудно прятать ноги в “тюрьму” узких сапог и шнурованных ботинок. На помощь придут трендовые сапоги с широким голенищем с увеличенной полнотой. Они могут быть прямые, как труба, или собранные в гармошку, словно вы обеими ногами наступили в 90-е. Широкие сапоги идеально подойдут к мини- или макси-юбкам, джинсам, легинсам и даже поддержат тренд no pants», — посоветовала Янковская.
По мнению соосновательницы петербургского бренда одежды из вязаного трикотажа Rely Алены Сергеенковой, сапоги с широким голенищем хорошо «подружатся» с комбинезоном с легинсами: «Чтобы их дуэт выглядел интереснее, добавьте в образ дополнительных слоев в виде свободной футболки со стейтмент-надписью и большой кожаной куртки, словно с плеча бойфренда».
Бохо-шик.
В новом сезоне многие известные дизайнеры отдают дань 1970-м, заметным трендом которых был бохо-шик. Причем модная ностальгия проявляется во всем — от верхней одежды до обуви и аксессуаров. Внедрить «капризный» бохо в повседневный гардероб легко: достаточно достать с антресолей мамину дубленку и джинсы-варенки и поддержать их модной фланелевой рубашкой в клетку и замшевыми сапогами-казаками.
С наступлением холодов модные эксперты советуют обратить внимание не только на винтажные дубленки, но и брутальные косухи, дутые куртки и жилеты оверсайз, а также на стеганые полупальто и классические однобортные модели.
«Тренд сезона — аскетичный минимализм, который не лишен сложных фактур, небанальных оттенков и акцентных деталей. Очевидно, что многие уже устали от бесконечно меняющихся микротрендов и ко́ров и перешли на сторону базовой классики — понятной, практичной и всегда актуальной», — рассказали «Газете.Ru» эксперты бренда одежды GJ.
Аксессуары.
Осенью и зимой стилисты советуют не стесняться и делать ставку на «заметные» украшения и аксессуары — замысловатые серьги, крупные браслеты-каффы, платки и сумки с животными принтами.
«Это могут быть оригинальные сумки с леопардовым или коровьим принтом, бохо-украшения из натуральных материалов ручной работы, цепи из крупных звеньев, серьги-цветы или дизайнерский платок на шее. Отдельно отмечу украшения в детском стиле: лимончики, ягодки, мармеладные мишки, гроздья ежевики или жуки-светлячки заполонили показы мод. Милая дерзость, которую вы легко можете позволить себе в качестве акцента этой осенью», — заключила Янковская.