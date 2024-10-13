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Кишинев готовится к празднованию Дня города

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Последние приготовления к Дню города проходят в Кишиневе. Было объявлено, что в этом году празднование продлится два дня 13 и 14 октября. Праздник выпадает на понедельник, поэтому было решено охватить еще один выходной день.

Источник: Sputnik.md

В настоящее время в городе уже проходят многочисленные выставки и представления, а главную площадь еще лишь готовят принять десятки тысяч кишиневцев и гостей столицы.

«На площади Великого национального собрания прорабатываются последние детали, касающиеся организации десятков мероприятий, посвященных Дню столицы, включая культурно-художественные события, ярмарки, выставки и деликатесы национальной и европейской кухни», — сообщил мэр Ион Чебан.

Также сегодня на центральной площади пройдет концерт популярных молодежных исполнителей: Mark Stam, Sun Stroke Project, Misha Miller, Andro и других.

Затем, в День города ожидается Божественная литургия по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Ее проводят традиционного в Кафедральном соборе.

️Далее пройдет концерт с участием оркестров классической, национальной и джазовой музыки. Ожидается выступление молдавских звезд и певицы Лаймы Вайкуле.

туризм и отдых