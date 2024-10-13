Кишинев готовится к празднованию Дня города

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Последние приготовления к Дню города проходят в Кишиневе. Было объявлено, что в этом году празднование продлится два дня 13 и 14 октября. Праздник выпадает на понедельник, поэтому было решено охватить еще один выходной день.