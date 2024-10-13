Кишинев готовится к празднованию Дня города

В настоящее время в городе уже проходят многочисленные выставки и представления, а главную площадь еще лишь готовят принять десятки тысяч кишиневцев и гостей столицы.
«На площади Великого национального собрания прорабатываются последние детали, касающиеся организации десятков мероприятий, посвященных Дню столицы, включая культурно-художественные события, ярмарки, выставки и деликатесы национальной и европейской кухни», — сообщил мэр Ион Чебан.
Также сегодня на центральной площади пройдет концерт популярных молодежных исполнителей: Mark Stam, Sun Stroke Project, Misha Miller, Andro и других.
Затем, в День города ожидается Божественная литургия по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Ее проводят традиционного в Кафедральном соборе.
️Далее пройдет концерт с участием оркестров классической, национальной и джазовой музыки. Ожидается выступление молдавских звезд и певицы Лаймы Вайкуле.