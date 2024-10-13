Джеймс Блант станет Бланти МакБлантфейсом, если его дебютник займет первое место

Не все подписчики остались довольны выбором музыканта. Многие отметили, что вариант Дивок Ориги также набрал много лайков и призвали Бланта восстановить справедливость. Примечательно, что такое имя носит бельгийский футболист, в разные годы игравший за такие клубы, как «Лилль», «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест».