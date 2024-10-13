В 7 крупнейших городах Челябинской области вводится режим «черного неба»

По информации синоптиков, в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.
«В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями с 19.00 13 октября до того же времени 14-го в Челябинске, Коркино, Златоусте, Магнитогорске, Карабаше, Сатке и Аше объявляется предупреждение о НМУ первой степени», — говорится в комментарии.
В условиях смога предприятия обязаны снизить выбросы в атмосферу на 15−20%.
В Челябинской области 14 октября удержится переменная облачность, без осадков, ночью на дорогах образуется гололедица, минус 6−11, в низинах — до 14 мороза, днем в понедельник прогнозируется плюс 3−8. Ветер в северной половине неустойчивый и слабый — 1−6 м/с, в южной — северо-восточный 4−9 м/с.