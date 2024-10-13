В 7 крупнейших городах Челябинской области вводится режим «черного неба»

«В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями с 19.00 13 октября до того же времени 14-го в Челябинске, Коркино, Златоусте, Магнитогорске, Карабаше, Сатке и Аше объявляется предупреждение о НМУ первой степени», — говорится в комментарии.