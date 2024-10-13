Доцент ВШЭ рассказал, что солнце сейчас ярче, чем в начале существования Земли

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Яркость Солнца увеличилась на 30% за время существования Земли, этот процесс происходил постепенно, сообщил ученый Рамиз Алиев, доцент факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ.
«Солнце за время существования Земли прибавило порядка 30% светимости. Это произошло за 4,5 млрд лет, постепенно», — сказал он, выступая на всероссийском фестивале «Наука 0+» с лекцией «Как и почему меняется климат?».
Алиев также указал на то, что активность Солнца изменяется в течение как длинных, так и коротких циклов, что также может отражаться на характеристиках климата нашей планеты. При этом извержения вулканов провоцируют похолодания, так как выбросы пепла и газа сокращают долю солнечной энергии, доходящей до поверхности Земли.
«После серьезных извержений вулканов обычно в течение нескольких лет сохраняется некоторое понижение температуры», — добавил эксперт, отметив, что, как правило, оно невелико.
Говоря о менее очевидных факторах, которые также влияют на характеристики климата на Земле, он отметил важную роль расположения гор и морей, а также вклад, который в изменение состава атмосферы сделали фотосинтезирующие организмы.
«Когда на Земле появились фотосинтезирующие организмы, это привело к радикальному изменению состава атмосферы, потому что метан в ней стал окисляться поступающим от них кислородом. При этом если мы расположим континенты, моря, океаны и горы по-другому, то у нас будет другая планета с другим климатом при условии, что количество энергии, приходящей от Солнца, будет тем же», — пояснил исследователь, отметив также влияние на климат параметров движения Земли по орбите.
Проект «Наука 0+» является ключевым событием Десятилетия науки и технологий, объявленного в России. Фестиваль проводится ежегодно с сентября по ноябрь во всех регионах страны более чем на 400 площадках, а также за рубежом. В столице проект реализуется правительством Москвы совместно с Минобрнауки России и МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН. Мероприятия фестиваля проходят 11−13 октября в МГУ и других вузах, парке «Зарядье», Московском дворце пионеров на Воробьевых горах, а также в музеях, научных центрах и технологических компаниях. В программе — лекции, мастер-классы и научные шоу, интерактивные выставки, телемосты, показы научных фильмов, состязания роботов, научные бои, экскурсии, интеллектуальные соревнования и многое другое.
Партнерами «Наука 0+» выступают En+ Group и благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт», госкорпорация «Росатом» и проект «Атомариум», Postgres Pro, Сбер, Российский научный фонд и проект «В центре науки». ТАСС — генеральный информационный партнер фестиваля.