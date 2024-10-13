Доцент ВШЭ рассказал, что солнце сейчас ярче, чем в начале существования Земли

Проект «Наука 0+» является ключевым событием Десятилетия науки и технологий, объявленного в России. Фестиваль проводится ежегодно с сентября по ноябрь во всех регионах страны более чем на 400 площадках, а также за рубежом. В столице проект реализуется правительством Москвы совместно с Минобрнауки России и МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН. Мероприятия фестиваля проходят 11−13 октября в МГУ и других вузах, парке «Зарядье», Московском дворце пионеров на Воробьевых горах, а также в музеях, научных центрах и технологических компаниях. В программе — лекции, мастер-классы и научные шоу, интерактивные выставки, телемосты, показы научных фильмов, состязания роботов, научные бои, экскурсии, интеллектуальные соревнования и многое другое.