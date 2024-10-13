Житель Березы напоролся спиной на арматуру, когда красил фасад дома

Несчастный случай произошел в субботу, 12 октября, в райцентре. Около 15.40 спасателей вызвали на переулок Линейный, где мужчина 1980 года рождения напоролся на арматуру. Установлено, что белорус красил фасад дома, но оступился и упал со строительных лесов.