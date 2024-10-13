Житель Березы напоролся спиной на арматуру, когда красил фасад дома

В Березе сотрудники МЧС спасли мужчину, который упал на арматуру и получил травмы, сообщили в пресс-службе Брестского областного управления МЧС.
Несчастный случай произошел в субботу, 12 октября, в райцентре. Около 15.40 спасателей вызвали на переулок Линейный, где мужчина 1980 года рождения напоролся на арматуру. Установлено, что белорус красил фасад дома, но оступился и упал со строительных лесов.
К приезду спасателей на месте уже работали медики скорой помощи. Работники МЧС использовали специальный инструмент, чтобы перекусить металлический прут, на который напоролся мужчина в области поясницы. Затем пострадавшего уложили на твердые носилки и передали медикам для госпитализации.
Еще ребенок с бабушкой и ее сожителем погибли при пожаре под Шарковщиной: «Мама с тремя сестрами были в гостях, когда дом загорелся».
Также мужчина погиб из-за лося, выбежавшего на дорогу на подъезде к Могилеву.