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Омичи объявили фотоохоту за кометой Цзыцзиньшань

Поймает только фотообъектив - в Омске готовы запечатлеть комету Цзыцзиньшань
Источник: Комсомольская правда

Омичи смогут увидеть комету Цзыцзиньшань сегодня в небе над городом. Как рассказал руководитель омского планетария Владимир Крупко, увидеть космическое чудо можно будет в 19 часов. Небесное тело будет находиться невысоко над западным горизонтом, сразу после заката Солнца. Погода обещает быть благоприятной для наблюдений. Правда обычный глаз, как сообщил Крупко может ее не заметить, а вот фотоаппарат — поймает.

Сегодня в группе «Омский Планетарий» появилось сообщение, что специально для поиска кометы организовывается группа, которая отправится за город.

«Мы планируем выезд за город, чтобы понаблюдать за кометой в условиях ясного неба. Следите за нашими сообщениями, чтобы узнать о дате и времени выезда. Планируем выехать так, чтобы успеть установить оборудование до заката. Всех желающих присоединиться к нашей экспедиции приглашаем!», — написали на стене сообщества.

А если вы стали свидетелем необычного звездного явления, отправьте фото к нам в редакцию (контакты ниже).