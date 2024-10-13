Омичи объявили фотоохоту за кометой Цзыцзиньшань

Омичи смогут увидеть комету Цзыцзиньшань сегодня в небе над городом. Как рассказал руководитель омского планетария Владимир Крупко, увидеть космическое чудо можно будет в 19 часов. Небесное тело будет находиться невысоко над западным горизонтом, сразу после заката Солнца. Погода обещает быть благоприятной для наблюдений. Правда обычный глаз, как сообщил Крупко может ее не заметить, а вот фотоаппарат — поймает.