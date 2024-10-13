Умер бизнесмен Александр Смоленский

В 1987 году организовал один из первых строительных кооперативов в Москве. В 1989 году создал и возглавил коммерческий банк «Столичный». В 1994 году его переименовали в Столичный банк сбережений (СБС), в 1996 — в «СБС-Агро». Кредитная организация разорилась после дефолта, ее основатель возглавил финансовую группу ОВК. В 2003 году он продал холдинг Владимиру Потанину. Господин Смоленский после этого заявил журналистам, что отошел от дел.