Цены на бензин в Ростовской области перешагнули отметку в 76 рублей

Росстат подсчитал стоимость бензина в Ростовской области. По данным статистики, топливо снова подорожало в донском регионе. Так, с 1 по 7 октября литр АИ-98 стал стоить дороже на 21 копейку и продавался по 76 рублей 7 копеек.
АИ-92 и АИ-95 прибавили по три копейки и стали стоить 53 рубля 79 копеек и 60 рублей 18 копеек соответственно. Дизельное топливо подорожало на две копейки — до 63 рублей 8 копеек.
При этом, исходя из данных статистики, можно увидеть, что рост на топливо в регионе замедлился. Так, в начале сентября бензин мог дорожать до 20 копеек за неделю.
Что касается общероссийских цен, то с начала 2024 года и до октября стоимость бензина в среднем выросла на 7,7 процента, что выше инфляции — она составляет 5,72 процента.