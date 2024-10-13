Мэр Сибая извинился за соболезнования в поздравлении с Днем республики

Исполняющий обязанности главы администрации Сибая в своем поздравлении с Днем республики по ошибке выразил соболезнования жителям Башкирии в связи с этим праздником. По его словам, это была оговорка.
Сергей Озерцов в комментарии изданию «Подъем» пояснил, что не справился с эмоциями и допустил оговорку, принеся при этом свои извинения.
Также, по словам градоначальника, перед выходом на сцену он получил весть о прибытии состава с погибшим в СВО бойцом. На сцене он прокручивал в голове похороны, которые стали для него четвертыми за две недели.
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