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Жителей Воронежской области предупредили о сильном ветре 14 октября

Порывы могут достигать 15−18 м/с.

Сейчас в Олбани: +7° 0 м/с 93% 752 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

Воронежские синоптики предупредили земляков о сильном ветре. Его ожидают в понедельник, 14 октября. Пришедший на территорию Воронежской области циклон принесет с собой порывы ветра до 15−18 м/с. Схожая погода, к слову, установилась и в воскресенье, 13 октября. Метеорологи полагают, что в течения текущего дня максимальные порывы ветра могут достигнуть 17 м/с.

Жителей Воронежской области в такую погоду просят не приближаться к линиям электропередачи. О подобных случаях надо сообщать об этом по номеру 8−800−220−0−220. Есть вероятность и падения слабо укреплённых конструкций и веток деревьев.

Напомним, синоптики также сообщили о резком ухудшении погоды ночью 14 октября. Возможно, что впервые осенью 2024 года на трассе «Дон» в Воронежской области выпадет снег. В такую погоду водителям лучше ехать медленнее и осторожнее.