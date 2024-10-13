Жителей Воронежской области предупредили о сильном ветре 14 октября

Воронежские синоптики предупредили земляков о сильном ветре. Его ожидают в понедельник, 14 октября. Пришедший на территорию Воронежской области циклон принесет с собой порывы ветра до 15−18 м/с. Схожая погода, к слову, установилась и в воскресенье, 13 октября. Метеорологи полагают, что в течения текущего дня максимальные порывы ветра могут достигнуть 17 м/с.
Жителей Воронежской области в такую погоду просят не приближаться к линиям электропередачи. О подобных случаях надо сообщать об этом по номеру 8−800−220−0−220. Есть вероятность и падения слабо укреплённых конструкций и веток деревьев.
Напомним, синоптики также сообщили о резком ухудшении погоды ночью 14 октября. Возможно, что впервые осенью 2024 года на трассе «Дон» в Воронежской области выпадет снег. В такую погоду водителям лучше ехать медленнее и осторожнее.