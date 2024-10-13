Белорусские балерины раскрыли свою диету без сверхконтроля

А ее коллега Людмила Хитрова призналась, что следит за своим питанием. А таже заметила, что все очень индивидуально, и у каждого человека — свои строение и метаболизм. Из-за чего есть те, кто могут позволить себе есть что угодно с утра до вечера и оставаться в хорошей форме, а есть те, кто не может позволить себе съесть даже булочку.