Белорусские балерины раскрыли свою диету без сверхконтроля

Белорусские балерины рассказали, что едят и каких диет придерживаются, пишет БелТА.
Так, артистка балета Елизавета Мусорина призналась, что придерживается интуитивного питания, соблюдая баланс белков, жиров и углеводов. А поддерживать «сухую форму» ей помогает нелюбовь к сладкому.
— Иногда могу позволить себе сладкое, но достаточно редко и в небольшом количестве, — поделилась танцовщица.
При этом Мусорина высказал мнение о том, что считает не совсем правильным соблюдать диеты, так как голодать или питаться только одними какими-то продуктами вредно. Балерина посоветовала слушать себя и свой организм, при этом избегать сверхконтроля над собой.
— Если я вижу, что поправилась, то стараюсь увеличить активность, потреблять больше белка и овощей, — поделилась артистка.
А ее коллега Людмила Хитрова призналась, что следит за своим питанием. А таже заметила, что все очень индивидуально, и у каждого человека — свои строение и метаболизм. Из-за чего есть те, кто могут позволить себе есть что угодно с утра до вечера и оставаться в хорошей форме, а есть те, кто не может позволить себе съесть даже булочку.
При этом Хитрова поспешила разрушить стереотип о том, что балерины якобы «питаются воздухом». И рассказала, что из-за своей сильной любви к сладкому ранее во время обеда, если приходилось выбирать между салатом и кусочком торта, ела десерт. Но сейчас задумалась о более правильном питании.
— Я благодарна моему телу, ведь оно помогает переносить мне немыслимые нагрузки, и хочу как можно дольше сохранять его здоровым, поэтому стараюсь питаться правильно, -резюмировала она.
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