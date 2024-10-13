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Отделение гемодиализа открыли в городской больнице Черемхова

Финансирование проекта составило около 15 млн рублей
Источник: Комсомольская правда

В Черемховской городской больнице № 1открыли отделение гемодиализа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Иркутской области.

— Медицинские работники прошли специальное обучение. В 2025 году необходимо поставить еще несколько аппаратов, чтобы все местные жители могли получать помощь на месте, не выезжая в Ангарск и Иркутск, — рассказали в ведомстве.

В отделении оборудованы диализные залы, установлены три аппарата «искусственная почка». Финансирование проекта составило около 15 миллионов рублей, из которых на приобретение аппаратов и специализированного оборудования было направлено около 8,6 миллиона рублей. Также смонтирована система водоподготовки стоимостью 5,4 миллиона рублей.