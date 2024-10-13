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В Уфе умер писатель Евгений Мальгинов

13 октября на 83-м году ушел из жизни писатель и переводчик Евгений Мальгинов. Как сообщили «Башинформу» в Союзе писателей Башкортостана, прощание с Евгением Львовичем состоится 15 октября в 12.30 часов по адресу: ул. Цветочная, ⅔, зал 1.

Источник: Башинформ

Родился Евгений Мальгинов 1 июня 1942 года в Уфе. В 1963 году окончил физико-математический факультет БГУ. Работал в Академии наук, в НИИ сейсмического приборостроения, в «Башнефти». С 1975 года преподавал в училище искусств физику, акустику, перспективу.

Автор нескольких книг. Переводил А. Гирфанова, Г. Байбурина, С. Кулибая, М. Салимова и многих других башкирских писателей. Печатался в журналах «Урал», «Дон», «Уральский следопыт», «Бельские просторы», в «Литературной газете». Член союза писателей Башкортостана и союза писателей России.

«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.