В Уфе умер писатель Евгений Мальгинов

Родился Евгений Мальгинов 1 июня 1942 года в Уфе. В 1963 году окончил физико-математический факультет БГУ. Работал в Академии наук, в НИИ сейсмического приборостроения, в «Башнефти». С 1975 года преподавал в училище искусств физику, акустику, перспективу.