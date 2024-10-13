За что квадроберов могут привлечь к ответственности, рассказал участковый инспектор милиции

Квадроберов могут привлечь и к уголовной ответственности. «Это возможно, если они повредят чужое имущество. Например, после их действий на кузове транспортного средства останутся царапины либо вмятины. Либо если человек, на которого квадробер нападет, в итоге получит телесные повреждения. В этих случаях играющего накажут по статье 339 УК (хулиганство). Уголовная ответственность по ней наступает с 14 лет. Если же нарушитель еще не дорос до возраста, когда его могут привлечь к ответственности, тогда протокол может быть составлен на его родителей за то, что не выполняют обязанности по воспитанию детей (статья 10.3 КоАП)», — проинформировал участковый инспектор.