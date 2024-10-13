За что квадроберов могут привлечь к ответственности, рассказал участковый инспектор милиции

Квадроберами себя называют дети, играющие в животных. Они надевают маски и имитируют их поведение. Иногда игра заходит слишком далеко. Помимо бега на четвереньках, хрюканья, лаянья или мяуканья появляются эксперименты с питанием для животных, а иногда квадроберы начинают кусать окружающих, портить имущество или проявлять агрессию к животным. «Подобные действия в нашей стране квалифицируются как мелкое хулиганство. То есть если так называемые квадроберы будут нарушать общественный порядок — навязчиво приставать к гражданам, разбрасывать мусор, залезать на припаркованные автомобили, их могут привлечь к административной ответственности за мелкое хулиганство (статья 19.1 КоАП). Ответственность наступает с 16 лет», — рассказал Евгений Синица.
Квадроберов могут привлечь и к уголовной ответственности. «Это возможно, если они повредят чужое имущество. Например, после их действий на кузове транспортного средства останутся царапины либо вмятины. Либо если человек, на которого квадробер нападет, в итоге получит телесные повреждения. В этих случаях играющего накажут по статье 339 УК (хулиганство). Уголовная ответственность по ней наступает с 14 лет. Если же нарушитель еще не дорос до возраста, когда его могут привлечь к ответственности, тогда протокол может быть составлен на его родителей за то, что не выполняют обязанности по воспитанию детей (статья 10.3 КоАП)», — проинформировал участковый инспектор.
Правоохранитель напомнил, что игра — это важная часть развития ребенка, но она должна оставаться в рамках дозволенного. «Родителям следует обращать внимание на поведение своих детей и вовремя корректировать их действия, чтобы избежать негативных последствий», — добавил он.