Гаишники задержали пьяного белоруса со смертельной дозой в 6,3 промилле

Так, 12 октября около 22.35 на шестнадцатом километре трасы Р-28 экипаж ГАИ обратил внимание на пешехода. Мужчина шел по проезжей части дороги, и у него были явные признаки алкогольного опьянения. Пешеход создавал опасность для движения как для себя, так и для других участников дорожного движения.