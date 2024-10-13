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Гаишники задержали пьяного белоруса со смертельной дозой в 6,3 промилле

Под Минском сотрудники ГАИ остановили белоруса со смертельной дозой промилле
Источник: Комсомольская правда

В Минском районе сотрудники ГАИ остановили мужчину со смертельной дозой промилле. Подробности рассказали в УВД минского облисполкома.

Так, 12 октября около 22.35 на шестнадцатом километре трасы Р-28 экипаж ГАИ обратил внимание на пешехода. Мужчина шел по проезжей части дороги, и у него были явные признаки алкогольного опьянения. Пешеход создавал опасность для движения как для себя, так и для других участников дорожного движения.

Гаишники изъяли мужчину с дороги. Медосвидетельствование 30-летнего фигуранта выявило концентрацию этилового спирта в выдыхаемом воздухе 6,3 промилле, что является смертельной дозой.

В отношении мужчины составили административные материалы (ч.2 ст. 18.20 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях), после чего его передали родственникам.

А еще под Полоцком ГАИ оштрафовала босого белоруса без фликера.

Также мужчина погиб из-за лося, выбежавшего на дорогу на подъезде к Могилеву.