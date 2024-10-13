После снегопада в Челябинск придет потепление

В Челябинскую область вернутся плюсовые температуры после неожиданных, вызванных циклоном заморозков. Предстоящей ночью в столице региона будет еще до −9, но уже завтра, в понедельник, 14 октября, воздух в городе прогреется до +6. Ожидается переменная облачность без осадков и ветер западной четверти 2−7 м/с.