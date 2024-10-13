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После снегопада в Челябинск придет потепление

В Челябинске с понедельника потеплеет до +6.

Сейчас в Олбани: +7° 0 м/с 93% 752 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

В Челябинскую область вернутся плюсовые температуры после неожиданных, вызванных циклоном заморозков. Предстоящей ночью в столице региона будет еще до −9, но уже завтра, в понедельник, 14 октября, воздух в городе прогреется до +6. Ожидается переменная облачность без осадков и ветер западной четверти 2−7 м/с.

По области завтра днем — от +2 до +7. Предстоящей ночью в горах и низинах еще возможны заморозки до −16. Ослабевание осадков и ветра связано с выходом на Южный Урал арктического антициклона, сообщает челябинский Гидрометцентр.