«Образованная горожанка с двумя детьми». Белстат составил портрет матери в Беларуси

Стал известен портрет белорусской матери, составленный Национальным статистическим комитетом.
Так, в Беларуси на 1 января 2024-го проживало 4,051 миллиона женщин в возрасте от 18 лет. При этом количество женщин в стране — 55% от общей численности населения. средний возраст белоруски составляет 43,9 года.
Кроме того, среднестатистическая мать в Беларуси — это образованная женщина (с высшим или средним специальным образованием), которая проживает в городе и имеет двоих детей.
За 2023-й в брак в Беларуси вступили свыше 56 тысяч женщин, из которых 62,4% выходили замуж впервые. По статистике в среднем белоруски создают семью впервые в 26,5 года, а повторно — в возрасте около 40 лет.
Рожают первого ребенка белоруски в среднем в 27,3 года, а при рождении второго и последующих детей белорускам уже в среднем около 30,3 года.
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