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В Уфе с 14 октября начнут отключать фонтаны

Мэрия Уфы сообщила о подготовке к консервации
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 13 октября, мэрия Уфы сообщила, что в столице Башкирии начнут отключать городские фонтаны. По предоставленным данным, после окончания летнего сезона, планируется с понедельника, 14 октября начать их консервацию.

В качестве дополнительной информации в муниципалитете уточнили, что всего на обслуживании находятся 26 фонтанов, три из них сейчас находятся на реконструкции.

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