Медик Дмитрий Тарасов призвал тщательнее следить за уровнем давления

Прежде всего от повышенного давления будут страдать почки, в которых разовьётся эффект «садового шланга, подключённого к гидранту», что может привести к разрыву органа.
Почему именно почки? Дело в том, что этот орган представляет собой один большой пучок сосудов, которые от повышенного давления начинают уплотняться, однако, со временем и эта мера перестаёт работать.
Высокую степень опасности ситуации придаёт ещё и тот факт, что такая ситуация может развиваться без симптомов.
Именно поэтому, терпеть постоянное повышенное давление нельзя, нужно срочно обращаться к специалисту, а начать, как говорит медик, можно с диспансеризации.