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Медик Дмитрий Тарасов призвал тщательнее следить за уровнем давления

Одна из главных опасностей гипертонии заключается в том, что первые её проявления протекают без симптомов. Однако, даже такое положение вещей, как отмечает Дмитрий Тарасов, главный врач челябинской ГКБ № 1, может привести к негативным последствиям для внутренних органов.

Прежде всего от повышенного давления будут страдать почки, в которых разовьётся эффект «садового шланга, подключённого к гидранту», что может привести к разрыву органа.

Почему именно почки? Дело в том, что этот орган представляет собой один большой пучок сосудов, которые от повышенного давления начинают уплотняться, однако, со временем и эта мера перестаёт работать.

Высокую степень опасности ситуации придаёт ещё и тот факт, что такая ситуация может развиваться без симптомов.

Именно поэтому, терпеть постоянное повышенное давление нельзя, нужно срочно обращаться к специалисту, а начать, как говорит медик, можно с диспансеризации.

здоровье