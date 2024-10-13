Синоптики рассказали, когда ждать первый снег в Ростове

Синоптики составили прогноз, по которому можно узнать, когда выпадет первый снег в Ростове и Ростовской области. Об этом рассказали на платформе «Яндекс. Погода». Долгосрочный прогноз получен благодаря технологии «Метеум».
По прогнозам синоптиков, первый снег в Ростове-на-Дону пройдет в середине ноября. Но из-за плюсовых температур в дневные часы, он будет таять. Это же касается и декабря: на Новый год, скорее всего, дончан ждет слякоть на дорогах.
сугробы наметет позже, чем это бывает в среднем по данным многолетних наблюдений. Синоптики будут доставать санки не раньше конца января, когда на улице даже днем не будет теплее трех градусов мороза. В феврале будет на градус теплее.