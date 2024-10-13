В Башкирии ожидается туманы и северный ветер

В Башкирии 14 октября пообещали переменную облачность и ветер со скоростью до 5 м/с. Прогноз погоды передали в Башгидрометцентре.
По предоставленным данным, осадков на территории региона не ожидается. Ветер будет северный, северо-восточный. Температура воздуха днем поднимется до +7, +12°. На дорогах региона утром также ожидают туман с видимостью до 500−1000 м.
В Уфе пообещали переменную облачность без осадков и северный ветер. Температура днем не поднимется выше +7, +9°.
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