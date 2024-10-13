Порывистый ветер из-за циклона с Балтики ожидается в Беларуси 14 октября

В Беларуси ожидается порывистый ветер 14 октября из-за циклона с Балтики, сообщает pogoda.by.
Погоду в понедельник в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона, который станет смещаться с юга Балтики на Беларусь. В течение суток будет преобладать облачная погода, местами пойдут дожди. А в ночные и утренние часы вероятны туманы.
Ночью ветер юго-восточного направления, а днем с переходом на западный. Местами ветер будет порывистым, а в юго-западных регионах страны утром и днем — сильный порывистый.
Ночью похолодает до +2 — +8 градусов, а днем воздух прогреется максимум до +7 — +12 выше ноля.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов предупредил о заморозках до −3 и резком похолодании с 14 по 20 октября в Беларуси.
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