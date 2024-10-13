Белоруска Арина Соболенко в третий раз подряд выиграла турнир в Ухане

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в драматичном поединке победила в финале турнира WTA-1000 в Ухане китаянку Циньвэнь Чжэн со счетом 6:3, 5:7, 6:3 и в третий раз подряд завоевала титул в этом городе.
Арина Соболенко уверенно начала матч и выиграла первый сет. Но отличная подача Чжэн во второй партии позволила ей вернуться в игру и, воспользовавшись ошибками Арины, победить во втором сете 7:5.
В третьем решающем сете Соболенко повела 3:0. Чжэн сократила отставание до 2:3, но это был лишь всплеск в ее игре, который быстро закончился. Арина доказала свое превосходство, выиграв третий сет 6:3 и матч. Поединок продолжался 2 часа и 40 минут.
Арина реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов, а Чжэн — 5 из 12.
Соболенко была лучше по виннерам 32:28, но и невынужденных ошибок допустила больше 39:30. У белоруски преимущество и по эйсам 7:5. Китаянка заметно нервничала и допустила 8 двойных ошибок, а у Арины такая только одна.
Арина Соболенко выиграла третий подряд титул в Ухане. Она здесь непобедима.
Ранее мы писали, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над американкой Кори Гауфф в матче-триллере в Ухане 12 октября: «Она просто крушила».