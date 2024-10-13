Фанаты Селин Дион заступились за певицу после обвинений в пении под фонограмму

Поклонники Селин Дион высказались в поддержку певицы после того, как французская газета Libération заявила о ее пении под фонограмму. В частности, речь шла о ее выступлении на открытии Олимпийских игр в Париже 26 июля.
Издание опросило нескольких музыкальных экспертов, и те сошлись во мнении, что Селин Дион «без тени сомнения» пела под фонограмму. По их словам, артистка могла петь под pre-record. Как напоминает The New York Post, артистка исполнила песню Эдит Пиаф Hymne à l’amour.
Тем не менее поклонники певицы остались недовольны аналитикой. Они обратились к изданию в соцсетях и призвали его обратить внимание «на более важные вопросы». Фанаты также подчеркнули, что вокальные способности Селин Дион «вызывают восхищение», несмотря ни на что.
Напомним, что pre-record — это вид фонограммы, в котором есть как аранжировка трека, так и необработанный вокал. Как правило, голос в таких версиях гораздо более живой, чем в полноценной студийной записи, которую можно услышать на альбомах.
Предыдущее выступление Селин состоялось в 2020 году. В декабре 2022-го певица рассказала, что врачи диагностировали у нее неизлечимый синдром мышечной скованности. При данном расстройстве человек страдает от напряженности мышц и спазмов, ему становится сложно есть и передвигаться.