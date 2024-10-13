Фанаты Селин Дион заступились за певицу после обвинений в пении под фонограмму

Тем не менее поклонники певицы остались недовольны аналитикой. Они обратились к изданию в соцсетях и призвали его обратить внимание «на более важные вопросы». Фанаты также подчеркнули, что вокальные способности Селин Дион «вызывают восхищение», несмотря ни на что.