Почему Симферополь тонет во время дождей и можно ли исправить ситуацию

«Он осложнен тем, что от Марсового переулка, где есть решетка, которая не справляется с потоком, раньше шла старая сеть, которая входила в Салгир. Она уже долгие годы не функционировала, это связано со многими причинами, в том числе с застройкой микрорайона. И там проходят все существующие подземные линии: электроснабжения, водоснабжения, тепловые. Поэтому подготовка долго шла».