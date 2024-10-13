Почему Симферополь тонет во время дождей и можно ли исправить ситуацию

Другие дожди
По словам начальника департамента капитального строительства, характер дождей в целом в Крыму очень сильно поменялся, из-за чего ситуация усугубилась.
«Еще с средины 2022 года, когда река Салгир вышла из берегов, у нас уже неоднократно фиксировалось превышение объема осадков на многих территориях. Ливни очень затяжные и сильные. И сети ливневой канализации не успевают справляться с таким объемом. В том числе это провоцирует подтопления».
По его мнению, именно это, а также изношенность многих сетей, становится причиной того, что ливневые решетки быстро забиваются мусором во время сильных осадков. При этом Давиденко согласился с тем, что жалобы на несвоевременность уборки территорий иногда небезосновательны.
Проблемные участки известны, сроки — нет
Проблемных участков в столице Крыма немало, и один из них — в районе железнодорожного вокзала Симферополя. Есть и еще более сложные: где сети ливневой канализации вообще нет.
Например, на улице Севастопольской, одной из центральных в столице, на участке от парка Шевченко до филиала банка.
«Там действительно этот участок без ливневой канализации, и это один из очагов, который систематически подтапливается, это мы знаем. Отмечена потребность в проведении работ на дальнейший период».
При этом сказать, когда ситуация изменится, пока нельзя, сказал глава профильного департамента.
«Сроки очень тяжело назвать. В целом у нас уже более 17 локальных мест заявлено, где мы знаем, что подтапливаются территории», — сказал он.
В чем загвоздка
Для решения проблемы подтоплений администрацией города проводится работа, которая распределена на три блока, отметил Давиденко.
Первый касается плановых проверок и очистки ливневок. Второй подразумевает точечные работы по проведению открытых лотков для водоотведения в ближайшие существующие точки сетей или водоемы и речки.
И, наконец, третий — это работа в рамках программных мероприятий, когда муниципалитеты получают финансирование на ремонт и обустройство новых сетей. И в последнем случае, по словам Давиденко, есть нюансы, из-за которых работы производятся не так быстро, как хотелось бы. В особенности там, где речь идет о полноценном строительстве ливневой канализации.
«Это очень финансово затратный момент, а также сложно реализуемый. Очень большие ресурсы нужны на полноценное проектирование и отдельную прокладку труб», — поделился мнением Давиденко.
И подчеркнул, что такие работы ресурсоснабжающие организации не могут выполнить сами — это сфера администрации, которая ищет дополнительное финансирование.
Некоторые участки требуют отдельных ремонтных работ, что не так затратно, поэтому их делают в первую очередь. Но даже в таких случаях начало работ может задерживаться из-за сложности объекта, отметил Давиденко.
Где до конца года заработает ливневая сеть
Такая ситуация, например, в поселке Грэсовский. По словам начальника департамента капитального строительства, это участок очень непростой.
«Он осложнен тем, что от Марсового переулка, где есть решетка, которая не справляется с потоком, раньше шла старая сеть, которая входила в Салгир. Она уже долгие годы не функционировала, это связано со многими причинами, в том числе с застройкой микрорайона. И там проходят все существующие подземные линии: электроснабжения, водоснабжения, тепловые. Поэтому подготовка долго шла».
Специалистам пришлось поднимать материалы ресурсоснабжающих организаций, чтобы узнать расположение всех сетей. А потом на месте проводить исследовательские работы, чтобы убедиться в правильности данных и ничего не повредить.
Какой будет трассировка обновленной сети, станет ясно в ближайшие полторы-две недели, заверил Давиденко.
«Будут на 100% определены проектные решения и начнем работы. Задействуем старое начало трубы, и проведем трубу до реки Салгир. Но, скорее всего, все равно потребуется отдельный прокол. Потому что на пути выхода сети существуют строения», — сказал он.
Несмотря на все сложности, администрация намерена до конца этого года завершить эти работы, подытожил Давиденко.