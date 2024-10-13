В Ростове девять многоквартирных домов на остались без горячей воды

В воскресенье, 13 октября, девять многоквартирных домов Ворошиловского района Ростова-на-Дону остались без горячей воды из-за дефекта на теплотрассе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Сизиков.
— В связи с выявленным дефектом теплотрассы по улице Врубовая, 4/1, в девяти многоквартирных домах временно прекращено горячее водоснабжение, — уточнил адрес министр.
По словам Сергея Сизикова, для устранения дефекта на место направлены аварийные бригады «Ростовских тепловых сетей». Ориентировочно справиться с задачей они должны сегодня.