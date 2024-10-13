Италия уменьшила перечень документов на шенген для белорусов

Белорусам придется собирать сокращенный перечень документов для получения шенгенской визы через посольство Италии, сообщили на сайте диппредставительства.
Теперь посольство Италии будет требовать от белорусов меньше документов на шенген. Так, из перечня документов, необходимых для получения шенгенской визы через посольство Италии убрали ряд справок и подтверждающих документов.
Например, не нужна будет справка о финансовых средствах для несовершеннолетних, путешествующих с родителем, выступающим спонсором поездки. Потребуется только спонсорское письмо, которое подписано родителем, берущим на себя расходы по поездке. Аналогичное правило касается и средств для супруга или супруги.
— Данное условие применимо только в случае зарегистрированного брака и не распространяется на пары, состоящие в неофициальном союзе, даже и совместно проживающие длительное время, — уточнили в посольстве.
Сообщается также, что спонсорское письмо может быть написано от руки непосредственно при подаче документов на визу. А подтверждение средств потребуется только, если «спонсор» не путешествует с несовершеннолетним или супругом.
Еще больше не нужно будет представлять в посольство билеты при поездке на автобусе или водительское удостоверение, документы на авто, подтверждающие проезд из Минска в ближайший аэропорт вылета.
Как исключено из перечня и документальное подтверждение места проживания в транзитных странах. Также не потребуется больше электронный ключ индивидуального предпринимателя, достаточно будет лишь первой страницы.
Исключены из перечня еще и документы, которые подтверждают право собственности на недвижимость или земельные участки в Беларуси.
— Документы на получение визы принимаются только в бумажном виде, их нельзя отправить по электронной почте и предоставить в цифровом формате, — напомнили в посольстве.
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