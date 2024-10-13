Пытался убить соседа: по факту хлопка в Уфе СК возбудил уголовное дело

В результате помещение наполнилось газом и произошел хлопок с последующим возгоранием. Пострадал в итоге сам хозяин квартиры и женщина, которая находилась в его доме. Пострадавших отправили на амбулаторное лечение. Повреждены оказались несколько квартир с общедомовым имуществом.