Пытался убить соседа: по факту хлопка в Уфе СК возбудил уголовное дело

По факту возгорания газовоздушной смеси в Уфе Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Фигурантом уголовного дела стал сам пострадавший мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предоставленным данным, утром 13 октября подозреваемый из-за неприязни к своему соседу демонтировал у себя заглушку с газовой трубы, которую установили сотрудники газовой службы за неуплату.
В результате помещение наполнилось газом и произошел хлопок с последующим возгоранием. Пострадал в итоге сам хозяин квартиры и женщина, которая находилась в его доме. Пострадавших отправили на амбулаторное лечение. Повреждены оказались несколько квартир с общедомовым имуществом.
В настоящий момент решается вопрос о выборе меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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