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Яркая гигантская комета летит к Земле - что ждать белорусам

Ярчайшая комета последних лет летит к Земле и будет видна в Беларуси
Источник: Комсомольская правда

Ученые сообщили, что к Земле летит гигантская яркая комета Цзыцзиньшань-ATLAS (Tsuchinshan-ATLAS. — Ред.). белорусы тоже смогут ее наблюдать, сообщили в Московском планетарии.

Так, в планетарии предупредили, что белорусы и другие жители Земли станут свидетелями редкого астрономического явления. Дело в том, что к нашей планете приближается комета, которая подлетала последний раз примерно 80 тысяч лет назад.

Вообще, комета Цзыцзиньшань-ATLAS была открыта только в 2023-м, а в сентябре ее уже наблюдали жители Южного полушария. Теперь комету смогут рассмотреть жители Северного полушария нашей планеты, в том числе, белорусы.

К середине октября комета появится на вечернем небе всего Северного полушария планеты. В том числе ее смогут наблюдать жители России, Беларуси и ближнего зарубежья. Видна будет сама комета, а также ее «яркий длинный хвост из свежей пыли, выброшенной разогретым солнечным теплом ядром».

— Комета будет просматриваться в западной части ночного неба почти сразу после захода солнца. Постепенно размер кометы будет уменьшаться, а хвост, наоборот, увеличиваться, — прокомментировали ученые.

И еще порывистый ветер из-за циклона с Балтики ожидается в Беларуси 14 октября.

Тем временем Италия уменьшила перечень документов на шенген для белорусов.