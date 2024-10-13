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Серж Танкян медитирует посреди свечей в видео на трек Appropriations

Рок-музыкант Серж Танкян, известный как экс-лидер System Of A Down, поделился видеоклипом на песню Appropriations. Композиция вошла в его мини-альбом Foundations, увидевший свет в конце сентября.
Источник: Звук

Рок-музыкант Серж Танкян, известный как экс-лидер System Of A Down, поделился видеоклипом на песню Appropriations. Композиция вошла в его мини-альбом Foundations, увидевший свет в конце сентября.

В ролике почти ничего не происходит, помимо того, что музыкант медитирует в круге из свечей. В тексте композиции Танкян размышляет о том, как спешка и быстрый темп жизни негативно сказываются на обществе.

Ранее в этом месяце басист System Of A Down Шаво Одаджян и его супергруппа Seven Hours After Violet выпустили дебютный альбом.