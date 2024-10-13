МВД объявило в розыск блогера Сергея Косенко, кинувшего ребенка в сугроб

В России объявили в розыск блогера Сергея Косенко. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и покушении на причинение ему тяжкого вреда. В январе 2024 года Косенко выложил видео, как кидает своего сына в сугроб. Ролик вызывал широкий общественный резонанс, после чего глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело. Сам же блогер утверждал, что в ролике кукла, а не его ребенок. Подробности - в материале "Газеты.Ru".