На трассе Челябинск — Курган введено реверсивное движение

На 35-м километре трассы Челябинск — Курган на территории Красноармейского района возник затор протяженностью несколько километров. Из-за большого потока транспортных средств и ремонта дороги там организовано реверсивное движение.
Госавтоинспекция призывает воздержаться от поездок в сторону Кургана либо искать пути объезда проблемного участка.
— В случае возникновения дорожных ситуаций граждане могут обратиться по телефонам 02/102/112 в целях незамедлительного реагирования полицейских на поступающие сообщения и оказания помощи участникам дорожного движения, — сообщили в ГАИ.