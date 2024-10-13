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На трассе Челябинск — Курган введено реверсивное движение

Огромная пробка образовалась на автодороге Челябинск — Курган.

Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

На 35-м километре трассы Челябинск — Курган на территории Красноармейского района возник затор протяженностью несколько километров. Из-за большого потока транспортных средств и ремонта дороги там организовано реверсивное движение.

Госавтоинспекция призывает воздержаться от поездок в сторону Кургана либо искать пути объезда проблемного участка.

— В случае возникновения дорожных ситуаций граждане могут обратиться по телефонам 02/102/112 в целях незамедлительного реагирования полицейских на поступающие сообщения и оказания помощи участникам дорожного движения, — сообщили в ГАИ.