Снегопад, гололед и ветер обещают на части Казахстана в понедельник

14 октября на юге Костанайской области ожидаются метель, гололед. На юге, востоке области — порывы ветра до 15−20 м/с.
В этот же день на севере области Ұлытау прогнозируют метель, гололед. Ночью и утром на юге, в центре области — туман.
Предстоящей ночью на западе, севере области Абай ожидается снег, на юге — осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на востоке, юге — туман.
14 октября на севере, востоке Восточно-Казахстанской области синоптики обещают снег, на юге области — осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, востоке региона — туман.
В понедельник на северо-западе, северо-востоке Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность.
В центре, на севере Кызылординской области — чрезвычайная пожарная опасность, на западе — высокая пожарная опасность.
14 октября в горных районах Туркестанской области ожидается временами сильный дождь. На севере, западе, юге, в горных и предгорных районах — гроза. Ночью и утром в горах — туман.
В Шымкенте будет гроза.
Завтра днем на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, юге, в горных районах области — гроза. Ночью и утром в горных районах — туман. В Таразе будет дождь с грозой.
На севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидается ветер до 18−23 м/с.
14 октября на западе, севере Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
На востоке, в центре Актюбинской области — порывы ветра до 15−18 м/с. На севере области — высокая, на западе, юго-востоке области — чрезвычайная пожарная опасность.
Жителей Акмолинской области предупреждают о гололедице. Ночью и утром на на западе, юге области ожидается туман.