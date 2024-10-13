Кимоно, веера и куклы: в Омске открылась выставка о предметах быта Японии

«Эта выставка прикладного искусства про то, что японские мастера, ремесленники, мало того, что очень талантливы, они еще и мастерски, кропотливо относятся к своей работе. И в каждом предмете есть свой смысл. Каждый японский ремесленник немножко философ, он вкладывает в свою работу не только душу, но и глубокую мысль», — отметила Мария Гращенко.