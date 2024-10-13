Кимоно, веера и куклы: в Омске открылась выставка о предметах быта Японии

В Омске проходит выставка, основанная на коллекции известного исследователя японского традиционного кимоно Марии Гращенко. Посетители смогут окунуться в неповторимую эстетику Страны восходящего солнца, познакомившись с аутентичным декоративно-прикладным искусством середины XX века. На выставке представлены женские кимоно и накидки хаори, а также пояса, выполненные в особой технике росписи по шелку.
«Эта выставка прикладного искусства про то, что японские мастера, ремесленники, мало того, что очень талантливы, они еще и мастерски, кропотливо относятся к своей работе. И в каждом предмете есть свой смысл. Каждый японский ремесленник немножко философ, он вкладывает в свою работу не только душу, но и глубокую мысль», — отметила Мария Гращенко.
Кроме того, омичи смогут увидеть традиционные японские куклы Ооути нинге, символизирующие любовь и семейное благополучие. А также аксессуары: предметы и украшения японского костюма, элементы повседневного быта. Каждое изделие — это произведение искусства, демонстрирующее талант и кропотливый труд японских ремесленников.
Глубокий символизм, заложенный в сюжетах: «красноголовые» журавли, сосны, и декоративные мотивы — передает пожелания долголетия, силы духа и семейного счастья. Выставка — это возможность по-новому взглянуть на уникальность японской культуры, ее богатые традиции и стремление бережно передавать их из поколения в поколение.