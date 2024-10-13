Жители Башкирии смогут наблюдать необычное астрономическое явление

В эту ночь оба светила будут видны в созвездии Водолея. Сатурн, как яркая звездочка, будет виден немного выше и левее растущей Луны. Луна будет почти полной. Они будут достаточно близко друг от друга, чтобы поместиться в поле зрения телескопа, но их также будет видно невооруженным глазом или в бинокль.