В Минске мужчина украл у пенсионеров денежные сертификаты, а его вознаградили

В Минске судили 59-летнего мужчину, который украл у пенсионеров сертификаты. Подробности в прокуратуре Партизанского района рассказали агентству «Минск-Новости».
Установлено, что фигурант шел в поликлинику, когда встретил на остановке общественного транспорта подвыпившего пенсионера. Новый знакомый достал из пакета бутылку водки и предложил выпить с ним. Потом, когда подъехал автобус, пенсионер попрощался с минчанином и уехал, а пакет с вещами оставил на скамейке.
Мужчина нашел в пакете паспорта и трудовые книжки пенсионера и его жены, а также два подарочных сертификата в кулинарию завода по 50 белорусских рублей каждый. Сертификаты фигурант отоварил, а документы отвез пенсионерам домой, соврав, что сертификатов внутри пакета не было. За возвращенные документы от пенсионеров он получил вознаграждение — 50 белорусских рублей.
Однако так как сертификаты были пронумерованы, то правоохранители смогли по камерам наблюдения найти вора. Минчанину предъявили обвинение в краже (ч.1 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси), ему грозит до трех лет тюрьмы.
Свою вину минчанин полностью признал и раскаялся. Минчанин нигде официально не работает, ранее судим не был. А также по заключению эксперта, обвиняемый нуждается в принудительном лечении от хронического алкоголизма.
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