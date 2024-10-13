В Минске мужчина украл у пенсионеров денежные сертификаты, а его вознаградили

Мужчина нашел в пакете паспорта и трудовые книжки пенсионера и его жены, а также два подарочных сертификата в кулинарию завода по 50 белорусских рублей каждый. Сертификаты фигурант отоварил, а документы отвез пенсионерам домой, соврав, что сертификатов внутри пакета не было. За возвращенные документы от пенсионеров он получил вознаграждение — 50 белорусских рублей.