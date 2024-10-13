День города широко отмечают в Тирасполе

Традиционно в этот день руководство Приднестровья и официальные лица возлагают цветы к Вечному огню и могильным плитам, памятникам Скорбящей матери и Защитнику Отечества, а также к монументу Екатерине Великой, к бюсту Франца де Волана и памятнику генералиссимусу Суворову.
Праздник продолжили ярмарки и народные гулянья. Прямо в центре города работала ярмарка местных производителей, выставка изделий народного творчества.
Годом основания Тирасполя является 1792-й, когда генералиссимус Александр Суворов заложил здесь оборонительную крепость. В 1795 году Тирасполь получил статус города и нынешнее название — город на Днестре.