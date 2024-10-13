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День города широко отмечают в Тирасполе

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Тирасполь отмечает 232 год со дня основания, торжественные мероприятия в городе на Днестре начались утром.

Источник: Sputnik.md

Традиционно в этот день руководство Приднестровья и официальные лица возлагают цветы к Вечному огню и могильным плитам, памятникам Скорбящей матери и Защитнику Отечества, а также к монументу Екатерине Великой, к бюсту Франца де Волана и памятнику генералиссимусу Суворову.

Праздник продолжили ярмарки и народные гулянья. Прямо в центре города работала ярмарка местных производителей, выставка изделий народного творчества.

Годом основания Тирасполя является 1792-й, когда генералиссимус Александр Суворов заложил здесь оборонительную крепость. В 1795 году Тирасполь получил статус города и нынешнее название — город на Днестре.

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