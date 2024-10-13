День города широко отмечают в Тирасполе

Традиционно в этот день руководство Приднестровья и официальные лица возлагают цветы к Вечному огню и могильным плитам, памятникам Скорбящей матери и Защитнику Отечества, а также к монументу Екатерине Великой, к бюсту Франца де Волана и памятнику генералиссимусу Суворову.