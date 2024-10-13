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В воронежском ботаническом саду созревают мини-гранаты

А обыкновенные гранаты там выращивают под открытым небом.

Источник: БОТАНИЧЕСКИЙ САД им. проф. Б.М. Козо-Полянского

Необычный вид гранатов вырастили в ботаническом саду Воронежа. У сорта «Nana» — все, как у большого растения. Только размер совсем небольшой. Такой гранат в миниатюре.

Сотрудники ботанического сада изучают мини-гранаты. В частности, выясняют семенную продуктивность сорта и особенности его роста.

Эксперимент ученые ставят и по выращиванию обыкновенного граната в суровых погодных условиях — под открытым небом в холодное время года. Экзотические для наших широт растения зимуют в «Южном садике» ботанического сада уже третий год.