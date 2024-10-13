«Посмотрим, была ли я достаточно хороша». Что произошло после фееричной победы белоруски Арины Соболенко над китаянкой Чжэн Циньвэнь в Ухане 13 октября

— Сейчас очень плотный рейтинг, — цитирует WTA слова Соболенко о борьбе за первую строчку рейтинга. — Очень приятно видеть. Я всегда говорю, что, конечно, это одна из целей, но я предпочитаю сосредоточиться на себе и просто продолжать упорно работать. Посмотрим после финала, была ли я достаточно хороша в этом сезоне, чтобы стать первой ракеткой мира.