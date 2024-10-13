«Посмотрим, была ли я достаточно хороша». Что произошло после фееричной победы белоруски Арины Соболенко над китаянкой Чжэн Циньвэнь в Ухане 13 октября

Белорусская теннисистка Арина Соболенко триумфально завершила турнир в Ухане, победив в финале китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 6:3, 5:7, 6:3.
Это третий подряд титул Арины Соболенко на турнире WTA-1000 в китайском Ухане. Ранее белоруска здесь блестяще выступала в 2018 и 2019 годах. После пятилетнего перерыва турнир вернулся в Ухань и Соболенко подтвердила, что здесь ей нет равных. За три своих выступления в этом китайском городе она выиграла все 17 матчей!
Символично, что это 17-й титул Соболенко в карьере, четвертый в сезоне и пятый в Китае. Белоруска стала вторым игроком после американки Серены Уильямс, которая выиграла один турнир категории WTA-1000 три раза подряд.
Эта победа принесла ей 1000 очков в рейтинг и 500 тысяч долларов. Важно, что Арина до минимума сократила отставание от первой ракетки мира польки Иги Свентек в годовом рейтинге WTA, в том, который и определяет сильнейшую в мире.
У Соболенко — 9716 очков, а у Свентек — 9785. На данный момент разница — 69 очков. Напомним, что после прекращения сотрудничества со своим прежним тренером, Свентек пропустила турниры в Пекине и Ухане.
Судьба звание первой ракетки решится на Итоговом турнире WTA, который соберет 8 сильнейших теннисисток сезона. Турнир пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде со 2 по 11 ноября.
В 2023 году Соболенко вышла на финал WTA первой ракеткой мира, но была побеждена Свентек в финале.
— Сейчас очень плотный рейтинг, — цитирует WTA слова Соболенко о борьбе за первую строчку рейтинга. — Очень приятно видеть. Я всегда говорю, что, конечно, это одна из целей, но я предпочитаю сосредоточиться на себе и просто продолжать упорно работать. Посмотрим после финала, была ли я достаточно хороша в этом сезоне, чтобы стать первой ракеткой мира.
А финал в Ухане был торжеством мастерства и самообладания Соболенко. 13 тысяч зрителей неистово, порой как на футболе, болели за Чжэн. Но Соболенко была настолько хладнокровна, что никакие крики под руку, бурные восторги по поводу проигранных ею очков и скандирование с трибун, не вывели ее из себя.
В действиях и поведении Соболенко на корте ощущалось полнейшее ментальное превосходство над соперницей, даже в те минуты, когда игра не шла. Это то, что называется чемпионским характером и уверенностью в себе.
Более того, ведь Циньвэнь Чжэн — клиент Соболенко. Белоруска выиграла у нее уже четверых матч из четырех возможных. Самый важный — финал Australian Open-2024. Все победы были в двух сетах и только сейчас Чжэн отпраздновала взятие сета.
Соболенко понадобилось всего 38 минут, чтобы победить в первом сете, воспользовавшись 42-процентной реализацией первой подачи Чжэн. Соболенко набрала 76 процентов на первой подаче и потеряла всего пять очков. 6:3 — закономерное начало.
Во втором сете Чжэн значительно лучше сыграла на подаче, что на фоне спада в игре Арины привело к брейкам и победе со счетом 7:5.
— Честно говоря, я чувствовала, что просто немного потеряла концентрацию и позволила ей вернуться в матче, — сказала Арина. — Я немного расстроилась. Матч превратился в трехсетовый. Мячи становились тяжелее, немного эмоционально.
Но в третьем сете Соболенко показала, кто здесь главный. С двумя брейками она повела 3:0. Чжэн сократила отставание до 2:3, но это было лишь небольшим всплеском в ее игре.
Китаянка игра нестабильно, чередую прекрасные подачи с двойными ошибками. Их за матч у нее набралось восемь, у Арины — одна.
Арина довела сет до победы, которая нелегко далась ей в этом нервном матче за 2 часа и 40 минут.
Кстати, Соболенко возглавляет чемпионскую гонку этого сезона. Она набрала 9091 очков, а Свентек — 8285.
После матча Арина отметила, что хардовое покрытие корта в Ухане медленнее, чем на других турнирах. Это было на руку Чжэн.
— Во-первых, я бы сказала, что условия здесь, вероятно, немного лучше для нее. Значительно медленнее, и мяч становится тяжелее. У нее больше времени на корте, когда он медленнее.
В общем, условия и болельщики были важными факторами, которые играли в пользу Чжэн. Но ей и этого не хватило.
— Она заставила меня увидеть некоторые слабые стороны моей тактики, — сказала Чжэн. — Я с нетерпением жду тренировок. С нетерпением жду следующего матча против нее.
Возможно, что очередную победу Соболенко над Чжэн мы увидим уже в ноябре на финале года. А пока у Арины есть возможно отпраздновать титул и отдохнуть перед элитарным турниром в Эр-Рияде.
Ранее мы писали, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над американкой Кори Гауфф в матче-триллере в Ухане 12 октября: «Она просто крушила».