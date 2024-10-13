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Комету, которую не видели с Земли 80 тысяч лет, снял фотограф из Ростова

В Ростове фотограф снял комету, которая пролетает мимо Земли раз в 80 тысяч лет
Источник: Комсомольская правда

Редкую комету, которая приближается к Земле раз в 80 тысяч лет, снял фотограф из Ростова-на-Дону. Своими кадрами Николай Викулов поделился с подписчиками накануне, 12 октября.

— Комета Цзыцзиньшань-АТЛАС. Пока еле видимая над горизонтом, — прокомментировал автор кадра.

Эту комету открыли в 2023 году и рассчитали, что в солнечную систему она возвращается раз в 80 660 лет. 12 октября, в первый день видимости кометы, небесное тело приблизилось к Земле на максимально близкое расстояние — 70 миллионов километров и набрала наибольшую яркость благодаря взаимодействию вещества ее ядра с солнечным излучением.