Комету, которую не видели с Земли 80 тысяч лет, снял фотограф из Ростова

Эту комету открыли в 2023 году и рассчитали, что в солнечную систему она возвращается раз в 80 660 лет. 12 октября, в первый день видимости кометы, небесное тело приблизилось к Земле на максимально близкое расстояние — 70 миллионов километров и набрала наибольшую яркость благодаря взаимодействию вещества ее ядра с солнечным излучением.